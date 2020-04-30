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В Італії оштрафували албанських лікарів, які перед від’їздом влаштували вечірку

Четвер, 30 квітня 2020, 22:57

Група медиків з Албанії, які повинні були повернутися до Тирани після місяця роботи в Італії, була оштрафована поліцією за організацію вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere dela Serra.

Медики працювали в Брешії і допомагали італійським колегам в боротьбі з коронавірусів. У середу ввечері вони святкували закінчення місії, пили пиво і слухали музику в своєму готельному номері. Цього було достатньо, щоб змусити власника готелю викликати поліцію.

Повідомляється, що близько дюжини людей зібралися в одній з кімнат, щоб відсвяткувати закінчення місії і від'їзд на батьківщину.

Нагадаємо, за останню добу в Італії знизилася кількість померлих від коронавірусу, а число нових випадків зараження впало нижче позначки у 2000.

Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Теми: Італіякоронавірусепідемія
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