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В Италии оштрафовали албанских врачей, устроивших перед отъездом вечеринку

Четверг, 30 апреля 2020, 22:57

Группа медиков из Албании, которые должны были вернуться в Тирану после месяца работы в Италии, была оштрафована полицией за организацию вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere dela Serra.

Медики работали в Брешии и помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В среду вечером они праздновали окончание миссии, пили пиво и слушали музыку в своем гостиничном номере. Этого было достаточно, чтобы вынудить владельца отеля вызвать полицию.

Сообщается, что около дюжины людей собрались в одной из комнат, чтобы отпраздновать окончание миссии и отъезд на родину.

Напомним, в Италии за последние сутки снизилось количество умерших от коронавируса, а число новых случаев заражения упало ниже отметки в 2000.

Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Темы: Италиякоронавирусэпидемия


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