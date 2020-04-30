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На Буковині майже сотня нових заражень за добу

Четвер, 30 квітня 2020, 23:58
На Буковині майже сотня нових заражень за добу

На Буковині сьогодні, 30 квітня, офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження на коронавірус, із них 28 – у Чернівцях. Лабораторний центр дослідив 470 нових зразків.

Джерело: голова облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Загальна кількість інфікованих в області складає 1667 осіб.

12 буковинців 30 травня одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів.

Глава ОДА повідомив, що за весь період обласний лабораторний центр опрацював 7027 ПЛР-тестів.

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Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія
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