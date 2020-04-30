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На Буковине почти сотня новых заражений в сутки

Четверг, 30 апреля 2020, 23:58

На Буковине сегодня, 30 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.

Источник: председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook

Детали: Общее количество инфицированных в области составляет 1667 человек.

12 буковинцев 30 мая выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.

Глава ОГА сообщил, что за весь период областной лабораторный центр обработал 7027 ПЦР-тестов.

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Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия


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