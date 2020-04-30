На Буковине почти сотня новых заражений в сутки
Четверг, 30 апреля 2020, 23:58
На Буковине сегодня, 30 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.
Источник: председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook
Детали: Общее количество инфицированных в области составляет 1667 человек.
12 буковинцев 30 мая выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.
Глава ОГА сообщил, что за весь период областной лабораторный центр обработал 7027 ПЦР-тестов.
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Украинская правда