На Буковине почти сотня новых заражений в сутки

На Буковине сегодня, 30 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов.

Источник: председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook

Детали: Общее количество инфицированных в области составляет 1667 человек.

12 буковинцев 30 мая выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.

Глава ОГА сообщил, что за весь период областной лабораторный центр обработал 7027 ПЦР-тестов.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире