За кордоном від коронавірусу померли 5 українців – МЗС

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Субота, 4 квітня 2020, 00:24

Станом на 20:00 3 квітня від коронавірусної інфекції за кордоном померли 5 громадян України, одужали – 11.

Джерело: повідомлення МЗС у Telegram

Деталі: Зазначається, що четверо українців одужали в Японії, по двоє громадян вилікувались в Італії та Польщі, по одному в Нігерії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Німеччині.

Крім того, 166 українців отримують лікування за кордоном: 16 в Греції, по четверо в Німеччині, Польщі та Домініканській Республіці та троє в Австрії. Найбільша кількість наших громадян лікуються в Італії – 121 людина. 

Що передувало: У Франції від ускладнень, спричинених COVID-19, помер 38-річний громадянин України.

Нагадаємо: 

  • 8.5 тисяч громадян України, які знаходяться на кордоном, звернулися в українські дипломатичні установи з проханням якомога швидше евакуювати їх в Україну в зв'язку з пандемією COVID-19.

Українська правда
Теми: МЗС коронавірус


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