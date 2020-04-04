У Чернівецькій області запровадили нові обмеження 

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Субота, 4 квітня 2020, 02:19

Буковинців закликали не покидати домівки із 13:00 суботи до 6:00 понеділка 6 квітня. Мешканцям радять придбати продукти харчування на дві доби. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "За результатами наради із державною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було ухвалено рішення запровадити особливі карантинні обмеження для всіх мешканців Чернівецької області на пересування та перебування у громадських місцях".

Деталі: Очільник ОДА також розповів, що із 3 квітня в області почав діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. 

Що передувало: В Україні станом на вечір 3 квітня зареєстрували 1072 заражень на коронавірус, за останню добу захворіла рекордна кількість - 175 людей. На Буковині підтвердили 202 випадки зараження. 

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Ольга Гетьманець, УП
Теми: Чернівецька область карантин коронавірус


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