20 українських лікарів вилетіли до Італії

У суботу 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям.

Джерело: сайт МВС

Деталі: Зазначається, що всі лікарі полетіли добровільно. За декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів.

Пряма мова глави МВС Арсена Авакова: "Сьогодні ми відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, по неофіційним даним, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях".

Пряма мова глави МОЗ Максима Степанова: "Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби".

Що передувало: 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшкопо повідомив, що по поверненні в Україну ці лікарі можуть пройти обсервацію або одразу будуть залучені до надання меддопомоги хворим.