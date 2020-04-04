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Пасажири з Катару виселилися з обсервації після негативних тестів

Субота, 4 квітня 2020, 14:34
Пасажири з Катару виселилися з обсервації після негативних тестів

Пасажири літака з Катару, яких раніше відправили на примусову обсервацію в готель "Козацький" у Києві, вночі на 4 квітня отримали результати аналізів на коронавірус і виселилися з нього.

Джерело: один з обсервованих Андрій Кулижко у коментарі "Громадському"

Деталі: Він зазначив, що аналізи, аби провести ПЛР-діагностику на коронавірус, взяли в обсервованих 1 квітня.

3 квітня по обіді в готель прийшли люди з Мінінфраструктури, аби зібрати інформацію про місце проживання людей. Однак про результати тестів вони не повідомили.

Пряма мова: "Десь о 5 вечора ми почали збирати речі. Далі інформація, що тести ось-ось приїдуть. Потім 7-8 вечора ми вже бачили сюжети на телеканалах, що всі тести у всіх негативні, ми ще їх на руки не отримали, але знали. Ми чекали інформації і вирішили залишитися в готелі до ранку, адже у багатьох людей важка логістика (з добиранням додому — ред.)".

Деталі: Кулижко зазначив, що близько 01:30 до нього в номер постукав інший обсервований і сказав, що потрібно терміново виїжджати.

"Я спустився до стійки адміністратора, взяв довідки з тестування на коронавірус. Їх видавали в обмін на виселення", — зазначив чоловік і додав, що заповнив бланки на самоізоляцію, які були в одному екземплярі, і віддав їх поліції.

Кулижко додав, що вже о 5 ранку він повернувся додому в Чернігів.

Що передувало: 30 березня столичний готель Міністерства оборони "Козацький" розмістив 100 людей, які прибули з Балі та Катару.

Перед цим пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. Частина пасажирів відмовлялася погоджуватись на обсервацію.

Українська правда
Теми: карантинКиїв
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