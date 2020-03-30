Ще 50 пасажирів рейсів із Дохи тримають у літаку: відмовляються від обсервації

Із 350 пасажирів двох рейсів з катарської столиці Доха, які прибули вночі, ще 50 осіб перебуває в літаках, бо відмовляються від проходження обов’язкової 14-денної обсервації.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "В аеропорту "Борисполя" органи Міністерства внутрішніх справ, зокрема прикордонники, поліція і Нацгвардія виконують нове рішення уряду, яким внесено зміни до карантинних обмежень. Тепер передбачена обов'язкова обсервація людей, особливо тих, хто повертається з країн, де зафіксовані спалахи захворювання на коронавірус.

Вночі прибули 2 рейси з Дохи, Катару. На рейсах перебувало близько 350 людей. Частина з них у же направилася у визначені місця обсервації (частина з розумінням поставилася до нововведення, частина — погодилася після роз'яснень).

Приблизно 50 осіб ще знаходяться в літаках, і категорично відмовляються від обсервації. З ними ведеться роз'яснювальна робота".

Деталі: Коли саме вилетіли ці рейси, 28 березня чи пізніше, Демченко не сказав.

Цьому передувало: Пасажири, які прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. в обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

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