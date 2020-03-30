Туристів з Катару й Балі взяв на обсервацію готель Міноборони

1756 переглядів
Понеділок, 30 березня 2020, 13:28

Столичний готель Міністерства оборони "Козацький" розмістив 100 людей, які прибули з Балі та Катару.

Джерело: прессекретар міністра оборони Світлана Павловська, яку цитує пресслужба відомства

Деталі: Зазначається, що з проханням прийняти туристів на обсервацію звернулась столична влада на виконання вимоги президента.

3 автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили людей до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодились з необхідністю дотримання визначених заходів перестроги. На них складено адміністративні протоколи.

Пряма мова: "Готель Козацький" перебував 20 днів на карантині і був практично законсервований. Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють у захисних костюмах. Прибулі з Балі та Катару українці повинні дотримуватись режиму і знаходитись у номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів.

Зараз відновлюються усі функції готелю по забезпеченню всім необхідним тих, хто буде знаходитись в обсервації. Вирішується питання відновлення високошвидкісного Інтернету. Наразі очікується ще одна група українців, які будуть проходити обсервацію у даному готелі Міністерства оборони".

Цьому передувало: Пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. Частина пасажирів досі відмовляється погоджуватись на обсервацію.

Також туристів із Балі не випускають із літака, чекаючи згоди на обсервацію і відмови від спілкування з журналістами.

Передісторія:

  • Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.
  • Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Число загиблих від коронавірусу в Іспанії перевищило 7300: за добу померли 812 осіб 30 березня 2020, 13:38
ЦВК просить владу не урізати бюджет на осінні місцеві вибори 30 березня 2020, 13:33
Бізнес, що не користується нерухомістю через карантин, зможе не сплачувати оренду 30 березня 2020, 13:28
Усі новини
Головні новини
САП розпочала справу за "плівками Єрмака"
Голова МЗС розповів, що буде з безвізом після коронавірусу
30 березня. No time to die: Італія майже на піку, бунт туристів в Україні, в Туреччині спалах
Ще 50 пасажирів рейсів із Дохи тримають у літаку: відмовляються від обсервації
Усі новини
соціум

Як виглядатиме похорон у часи коронавірусу

історії

Знайдіть чим зайнятися: хобі відомих та успішних людей