Туристів з Катару й Балі взяв на обсервацію готель Міноборони

Столичний готель Міністерства оборони "Козацький" розмістив 100 людей, які прибули з Балі та Катару.

Джерело: прессекретар міністра оборони Світлана Павловська, яку цитує пресслужба відомства

Деталі: Зазначається, що з проханням прийняти туристів на обсервацію звернулась столична влада на виконання вимоги президента.

3 автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили людей до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодились з необхідністю дотримання визначених заходів перестроги. На них складено адміністративні протоколи.

Пряма мова: "Готель Козацький" перебував 20 днів на карантині і був практично законсервований. Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють у захисних костюмах. Прибулі з Балі та Катару українці повинні дотримуватись режиму і знаходитись у номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів.

Зараз відновлюються усі функції готелю по забезпеченню всім необхідним тих, хто буде знаходитись в обсервації. Вирішується питання відновлення високошвидкісного Інтернету. Наразі очікується ще одна група українців, які будуть проходити обсервацію у даному готелі Міністерства оборони".

Цьому передувало: Пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. Частина пасажирів досі відмовляється погоджуватись на обсервацію.

Також туристів із Балі не випускають із літака, чекаючи згоди на обсервацію і відмови від спілкування з журналістами.

Передісторія:

Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.

Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

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