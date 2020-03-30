Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туристів з Катару й Балі взяв на обсервацію готель Міноборони

Понеділок, 30 березня 2020, 13:28
Туристів з Катару й Балі взяв на обсервацію готель Міноборони

Столичний готель Міністерства оборони "Козацький" розмістив 100 людей, які прибули з Балі та Катару.

Джерело: прессекретар міністра оборони Світлана Павловська, яку цитує пресслужба відомства

Деталі: Зазначається, що з проханням прийняти туристів на обсервацію звернулась столична влада на виконання вимоги президента.

3 автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили людей до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодились з необхідністю дотримання визначених заходів перестроги. На них складено адміністративні протоколи.

Пряма мова: "Готель Козацький" перебував 20 днів на карантині і був практично законсервований. Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють у захисних костюмах. Прибулі з Балі та Катару українці повинні дотримуватись режиму і знаходитись у номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів.

Зараз відновлюються усі функції готелю по забезпеченню всім необхідним тих, хто буде знаходитись в обсервації. Вирішується питання відновлення високошвидкісного Інтернету. Наразі очікується ще одна група українців, які будуть проходити обсервацію у даному готелі Міністерства оборони".

Цьому передувало: Пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. Частина пасажирів досі відмовляється погоджуватись на обсервацію.

Також туристів із Балі не випускають із літака, чекаючи згоди на обсервацію і відмови від спілкування з журналістами.

Передісторія:

  • Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.
  • Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: