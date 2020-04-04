Зеленський запевнив, що нестачі харчів через COVID-19 не буде

Жодної нестачі продуктів харчування не буде, потреби у додаткових обмеженнях експорту немає.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба ОП

Пряма мова Зеленського: "Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає.

Дослівно: "Держава має опікуватися найбіднішими. Це безробітні, літні, самотні мами, діти без батьків. Кожного дня, поки ми рахуємо, хтось у країні очікує на допомогу. Маємо внести ці зміни в бюджет. Прошу вас не зважати на вихідні та якомога швидше розробити ці програми", - заявив Зеленський, звертаючись до представників уряду.

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у свою чергу повідомив, що уряд напрацьовує програми підтримки різних категорій соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

Також уряд провів переговори з власниками та керівниками АЗС щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, і найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

В ході наради також обговорювалося питання переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів, виробничих потужностей, можливостей закупівлі сировини, сертифікації українських компаній та співпраці з іноземними виробниками в Україні.

Що передувало:

Раніше президент України заявив, що стосовно торговців, які під час паніки через карантин завищують ціни на товари, буде задіяно "пакет жорстких заходів".

Знати більше:

Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Нагадаємо,