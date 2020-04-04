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Зеленський запевнив, що нестачі харчів через COVID-19 не буде

Субота, 4 квітня 2020, 16:42
Зеленський запевнив, що нестачі харчів через COVID-19 не буде

Жодної нестачі продуктів харчування не буде, потреби у додаткових обмеженнях експорту немає.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба ОП

Пряма мова Зеленського: "Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає. 

Дослівно: "Держава має опікуватися найбіднішими. Це безробітні, літні, самотні мами, діти без батьків. Кожного дня, поки ми рахуємо, хтось у країні очікує на допомогу. Маємо внести ці зміни в бюджет. Прошу вас не зважати на вихідні та якомога швидше розробити ці програми", - заявив Зеленський, звертаючись до представників уряду. 

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у свою чергу повідомив, що уряд напрацьовує програми підтримки різних категорій соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

Також уряд провів переговори з власниками та керівниками АЗС щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, і найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

В ході наради також обговорювалося питання переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів, виробничих потужностей, можливостей закупівлі сировини, сертифікації українських компаній та співпраці з іноземними виробниками в Україні.

Що передувало: 

Раніше президент України заявив, що стосовно торговців, які під час паніки через карантин завищують ціни на товари, буде задіяно  "пакет жорстких заходів".

Знати більше: 

Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони 

Нагадаємо, 

  • У березні на окремі товари: м'ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки - відбулося зростання цін
  • За результатами опитування "КМІС",  понад третина українців переймається через здоров'я близьких, майже третину турбують ціни на продукти та недостатність у продажу засобів індивідуального захисту під час епідемії COVID-19.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкоронавірускарантинпродуктиКабінет міністрів
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