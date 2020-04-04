У Києві без маски не можна ходити навіть по вулицях і біля будинків

У Києві заборонено ходити без респіратора або захисної маски, в тому числі, по вулицях і прибудинкових територіях.

Джерело: розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №12 від 4 квітня, повідомляє пресслужба КМДА

Деталі: Дані обмеження діють на території Києва разом з обмеженнями, встановленими розпорядженням Кабінету міністрів від 2 квітня.

Так, у розпорядженні київської влади розширено визначення "громадське місце", в якому заборонено перебувати без засобів захисту.

Дослівно: "Заборонено перебування в громадських місцях (у тому числі у випадку вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Взяти до уваги, що для заборони, вказаної в цьому пункті, під терміном "громадське місце" розуміються:

- території загального користування (парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури і відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування);

- приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг, тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

- транспорт (в тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;

- прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору".

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину.

Зокрема, постанова передбачає, що з 6 квітня у громадських місцях не можна перебувати без засобів індивідуального захисту.

4 квітня Кабмін роз'яснив, що наполегливо рекомендує перебувати надворі у масках. Водночас на всеукраїнському рівні термін "громадське місце" визначається як частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Однак у Кабміні підкреслили, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі