Ще один військовий заразився коронавірусом
У Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ
Деталі: За даними командування, зафіксований випадок - другий у військовослужбовця Київського гарнізону.
Дослівно: "Військовослужбовець з кінця березня перебував на лікуванні у домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання. У зв'язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування - швидкий тест та ПЛР, які показали позитивний результат.
Стан здоров’я військовослужбовця задовільний, він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби".
Деталі: Військовослужбовців, які мали контакт із хворим під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію, у них буде взято проби на COVID-19, повідомили у ЗСУ.
Знати більше:
Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони
Що передувало:
Станом на 2 квітня у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус - у лікарки Хмельницького військового госпіталю.
Згодом у ЗСУ повідомили про другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у військовослужбовця.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебували 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 72 особи.