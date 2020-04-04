Ще один військовий заразився коронавірусом
У Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ
Деталі: За даними командування, зафіксований випадок - другий у військовослужбовця Київського гарнізону.
Дослівно: "Військовослужбовець з кінця березня перебував на лікуванні у домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання. У зв'язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування - швидкий тест та ПЛР, які показали позитивний результат.
Стан здоров’я військовослужбовця задовільний, він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби".
Деталі: Військовослужбовців, які мали контакт із хворим під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію, у них буде взято проби на COVID-19, повідомили у ЗСУ.