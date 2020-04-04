Ще один військовий заразився коронавірусом

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Субота, 4 квітня 2020, 21:28

У Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Деталі: За даними командування, зафіксований  випадок - другий у військовослужбовця Київського гарнізону.

Дослівно: "Військовослужбовець з кінця березня перебував на лікуванні у домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання. У зв'язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування - швидкий тест та ПЛР, які показали позитивний результат. 

Стан здоров’я військовослужбовця задовільний, він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби".

Деталі: Військовослужбовців, які мали контакт із хворим під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію, у них буде взято проби на COVID-19, повідомили у ЗСУ. 

Українська правда
Теми: коронавірус армія Збройні сили


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