Ще один військовий заразився коронавірусом

У Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Деталі: За даними командування, зафіксований випадок - другий у військовослужбовця Київського гарнізону.

Дослівно: "Військовослужбовець з кінця березня перебував на лікуванні у домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання. У зв'язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування - швидкий тест та ПЛР, які показали позитивний результат.

Стан здоров’я військовослужбовця задовільний, він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби".

Деталі: Військовослужбовців, які мали контакт із хворим під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію, у них буде взято проби на COVID-19, повідомили у ЗСУ.