У Дніпрі приготували 600 могил для можливих жертв COVID-19

У Дніпрі працівникам кладовищ наказали вирити 600 могил для можливих жертв коронавірусу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова заступника мера Дніпра Михайла Лисенка: "Ми дивимося, як стрімко розвивається ситуація в Україні ... Було ухвалено таке страшне рішення - заздалегідь підготувати 600 могил для ймовірних захоронень людей у разі їхньої смерті від COVID-19".

Деталі: Таким чином влада міста хоче показати жителям, як важливо дотримуватися карантину, зазначає ЗМІ.

Повідомляється, що у місті зафіксовано 6 випадків зараження COVID-19, але населення "поки не сприймає загрозу серйозно: не носить масок і не сидить вдома".

Нагадаємо,

В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні було підтверджено 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних.

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