У Дніпрі приготували 600 могил для можливих жертв COVID-19
У Дніпрі працівникам кладовищ наказали вирити 600 могил для можливих жертв коронавірусу.
Джерело: "Радіо Свобода"
Пряма мова заступника мера Дніпра Михайла Лисенка: "Ми дивимося, як стрімко розвивається ситуація в Україні ... Було ухвалено таке страшне рішення - заздалегідь підготувати 600 могил для ймовірних захоронень людей у разі їхньої смерті від COVID-19".
Деталі: Таким чином влада міста хоче показати жителям, як важливо дотримуватися карантину, зазначає ЗМІ.
Повідомляється, що у місті зафіксовано 6 випадків зараження COVID-19, але населення "поки не сприймає загрозу серйозно: не носить масок і не сидить вдома".
Нагадаємо,
В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
Станом на 10:00 4 квітня в Україні було підтверджено 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних.
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