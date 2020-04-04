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COVID-19: В Україні вже 1225 хворих, померли 32

Субота, 4 квітня 2020, 22:11
COVID-19: В Україні вже 1225 хворих, померли 32

В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

Джерело: ЦГЗ

Дослівно: "В Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано 32 летальних випадки від COVID-19.

25 осіб вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі". 

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Нагадаємо, 

  • Станом на 10:00 4 квітня в Україні було підтверджено 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних. 
  • 23 пацієнти одужали.  Серед інфікованих 78 дітей.  Серед померлих - 9 чоловіків та 19 жінок.  
  • За добу було зафіксовано 154 нові випадки.
  • Станом на вечір 3 квітня в Україні було зареєстровано 1072 випадки заражень на коронавірус.  Станом на 10 ранку 3 квітня - 942 випадки.

Українська правда
Теми: коронавірус
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