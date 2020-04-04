COVID-19: В Україні вже 1225 хворих, померли 32

В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: ЦГЗ

Дослівно: "В Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано 32 летальних випадки від COVID-19.

25 осіб вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".

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