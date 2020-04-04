Породілля в Івано-Франківську померла не від COVID-19 - мер

У вагітної жінки, яка померла у пологовому будинку Івано-Франківська, коронавірусної інфекції не виявили.

Джерело: відеозвернення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, повідомляє Hromadske

Пряма мова Марцінківа: "У неї не виявлено діагнозу коронавірус ПЛР-системою. Це свідчить про те, що жінка померла з іншої причини".

Що передувало:

1 квітня в Івано-Франківському міському перинатальному центрі померла породілля. Розтин показав, що легені, ймовірно, були пошкоджені короновірусом.

2 квітня на брифінгу ОДА начальник міського управління охорони здоров’я Марія Бойко повідомила, що жінка померла раптово, але дитину вдалося врятувати шляхом кесаревого розтину.

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