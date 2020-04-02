Ще одна породілля померла у пологовому Франківська: підозрюють COVID-19

В Івано-Франківському міському перинатальному центрі померла породілля, у якої підозрюють захворювання на COVID-19.

Джерело: брифінг Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Facebook-сторінка міського голови Франківська Руслана Марцінківа

Деталі: Про смерть жінки у соцмережі 1 квітня повідомив мер Франківська Марцінків.

Пряма мова Марцінківа: "Раптово померла жінка в пологовому будинку. Дитинка під наглядом лікарів. Розтин показав, що ймовірно легені були пошкоджені короновірусом. Чекаємо остаточних результатів тестів".

Уже 2 квітня на брифінгу ОДА начальник міського управління охорони здоров’я Марія Бойко повідомила, що жінка померла раптово, але дитину вдалося врятувати шляхом кесаревого розтину. Немовля народилося недоношеним на 35-36 тижні вагітності і наразі перебуває у реанімації у середньому стані тяжкості.

Пряма мова Бойко: "Вчора ввечері у міському перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка. Медична допомога була надана їй дуже швидко. До 10 хвилин буквально жінку розродили.

Причини такої раптової смерті жінки на фоні повного здоров’я на даний час встановлюються. Жінка не була в контакті із вагітною, в якої підтверджено коронавірус.

Сьогодні проводився розтин: було встановлено, що в жінки є підозра на двобічну пневмонію. Тому на сьогоднішній день ми розглядаємо питання, що в цієї жінки виставлена підозра на коронавірусну інфекцію. Відібрані всі необхідні матеріали для доставки у референс-лабораторію ЦГЗ, щоб дослідити істинну причину смерті цієї жінки".

Наразі коронавірус підтверджений у ще однієї вагітної жінки у Франківському перинатальному центрі. Вона ізольована в окремій палаті, її стан задовільний.

Також на брифінгу повідомили, що уже 3 квітня будуть результати аналізів на COVID-19 немовляти, мати якого померла в обласному пологовому 30 березня. Посмертно у жінки підтвердили захворювання на новий коронавірус.

Крім того, 30 березня в областному центрі померла ще одна жінка хвора на COVID-19. На початку березня їй проводили планову гінекологічну операцію.

Таким чином, в обласному центрі померли 2 жінки із підтвердженим захворюванням на COVID-19, наразі очікуються результати аналізів ще однієї породілі, яка померла у міському пологовому 1 квітня. Ще одна вагітна із підтвердженим коронавірусом наразі ізольована в окремій палаті міського пологового у задовільному стані.

Станом на 10.00 2 квітня на Івано-Франківщині підтвердили 74 випадки захворювання на COVID-19, з них 5 випадків - летальні (серед них дві жінки померли в обласному перинатальному центрі).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: