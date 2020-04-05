На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку після COVID-19

На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку, в якої було діагностовано COVID-19.

Джерело: Закарпатська ОДА у Facebook

Дослівно: "Двічі тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат. Для того, щоб сказати, що вона повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів удома".

Деталі: За даними ОДА, діагноз коронавірусної інфекції методом ПЛР підтверджено у 28 закарпатців.

За минулу добу 7 осіб госпіталізовано у заклади охорони здоров’я області з підозрою на COVID-19, з них 3-є – з встановленим діагнозом COVID-19.

Одна хвора з встановленим діагнозом COVID-19 перебуває у тяжкому стані, одна особа з COVID-19 - у тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

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