На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку після COVID-19
На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку, в якої було діагностовано COVID-19.
Джерело: Закарпатська ОДА у Facebook
Дослівно: "Двічі тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат. Для того, щоб сказати, що вона повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів удома".
Деталі: За даними ОДА, діагноз коронавірусної інфекції методом ПЛР підтверджено у 28 закарпатців.
За минулу добу 7 осіб госпіталізовано у заклади охорони здоров’я області з підозрою на COVID-19, з них 3-є – з встановленим діагнозом COVID-19.
Одна хвора з встановленим діагнозом COVID-19 перебуває у тяжкому стані, одна особа з COVID-19 - у тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо,
- Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали, повідомили у ЦГЗ.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за минулу добу у Києві захворіла 31 людина, загалом зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.