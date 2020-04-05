На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку після COVID-19

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Неділя, 5 квітня 2020, 11:03

На Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку, в якої було діагностовано COVID-19.

Джерело:  Закарпатська ОДА у Facebook

Дослівно: "Двічі тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат. Для того, щоб сказати, що вона повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів удома".

Деталі: За даними ОДА, діагноз коронавірусної інфекції методом ПЛР підтверджено у 28 закарпатців.  

За минулу добу 7 осіб госпіталізовано у заклади охорони здоров’я області з підозрою на COVID-19, з них 3-є – з встановленим діагнозом COVID-19.

Одна хвора з встановленим діагнозом COVID-19 перебуває у тяжкому стані, одна особа з COVID-19 - у тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

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Нагадаємо, 

  • Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали, повідомили у ЦГЗ. 
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за минулу добу у Києві захворіла 31 людина, загалом зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус Закарпаття


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