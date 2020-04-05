На Донбасі поранено українського військового

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Неділя, 5 квітня 2020, 18:52

З початку доби у неділю збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили ворожі провокації".

"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу".

Деталі: Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли українські позиції біля Кам’янки.

Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а опівдні відкрив вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції ООС біля Старогнатівки.

Зазначається, що на всі ворожі провокації українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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