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На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який день тому тікав з лікарні

Неділя, 5 квітня 2020, 19:37
На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який день тому тікав з лікарні

На Чернігівщині від ускладнень COVID-19 помер чоловік, який в ніч на суботу намагався втекти з лікарні.

Джерело: поліція Чернігівської області

Дослівно: "У ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджений COVID-19. Поліцейські та медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.

З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські та медики були екіпіровані всіма належними засобами індивідуального захисту.

Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби".

Деталі: У повідомленні зазначається, що поліція продовжує нести службу з охорони місць лікування хворих на COVID-19.

Що передувало: Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Українська правда

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Теми: коронавірусЧернігівська областьполіція
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