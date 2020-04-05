На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який день тому тікав з лікарні
На Чернігівщині від ускладнень COVID-19 помер чоловік, який в ніч на суботу намагався втекти з лікарні.
Джерело: поліція Чернігівської області
Дослівно: "У ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджений COVID-19. Поліцейські та медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.
З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські та медики були екіпіровані всіма належними засобами індивідуального захисту.
Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби".
Деталі: У повідомленні зазначається, що поліція продовжує нести службу з охорони місць лікування хворих на COVID-19.
Що передувало: Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали.
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