Смерть як тест. Чому в Україні бояться ховати померлих від коронавірусу

Хворі на коронавірус помирають на самоті: без обіймів та останньої сповіді.

Як правило тіло кремують, рідко – хоронять. Без прощань із рідними і ритуальних служб.

Відпрацьований у світі алгоритм, в Україні дає збій. Через брак тест-систем та відсутність інструкцій МОЗ щонайменше одну інфіковану поховали без жодних заходів безпеки – про позитивні результати на коронавірус родичі дізналися лише на наступний день після велилюдного похорону у селі Тиннеому на Рівненщині.

Вже за тиждень ситуація повторилася у Луцьку. І це далеко не повний список невідповідностей міжнародним стандартам похорону інфікованих COVID-19.

"Українська правда" розбиралась, як прощалися з першими померлими від коронавірусу в Україні, і як невідпрацьований алгоритм поховання інфікованих може призвести до безконтрольного розповсюдження захворювання.

"Труна була відкрита. Як зазвичай"

"Ніна, Ніна...", – пригадує померлу диякон Михайло з села Тинного на Рівненщині, – "завжди вдома сиділа – я її мало коли на селі бачив".

Диякон проводжав Ніну в останню путь. І хоч вона не була прихожанкою протестантської церкви як і жодної іншої із церков, родичі, люди глибоко релігійні, на службі наполягали.

Тривав другий тиждень карантину, однак на прощання з Ніною зібралися родичі, близькі, сусіди. Диякон пригадує – односельчани стояли "у роздріб, у масочках", хоча навіть рідні не підозрювали, що Ніна померла від коронавірусу.

"Труна була відкрита, як зазвичай", – розповідає отець, – "Коли я зайшов в хату, то людей мало було – рідні і близькі, дочки були і чоловік. Саме більше то був чоловік у контакті на тих похоронах, він так припадав".

У селі вже 10 випадків зараження, три 3 з них мають летальний фінал. Прокуратура області зареєструвала кримінальне провадження через масове інфікування, перевіряють повідомлення у медіа про масові релігійні заходи із порушенням умов карантину.

"Це релігійний населений пункт віруючих людей, п'ятидесятників, які тільки те й роблять, що їздять по заробіткам", – пояснює спалах коронавірусу у Тинному Василь Іванюк, головний лікар Сарненської центральної районної лікарні, де й померла Ніна.

Чому тіло Ніни видали до результатів тесту на коронавірус? Іванюк нарікає на відсутність тестів. Зі слів лікаря, на той момент, тобто тиждень тому, їх не було.

– Якби тести були в роботі, то, звісно, ніхто б не віддавав її тіла. Вона помирала, їй ставили негоспітальну пневмонію, – зізнається головний лікар районної лікарні у інтерв’ю УП.

– Тести прийшли тоді, коли тіло було видано, а матеріал у нас зберігався, і лише після того, як похоронили, ми взнали, що там є підтвердження. Тоді протоколів по похованню і інші речі ще не були розроблені, – додає Іванюк.

МОЗ розіслав на місця розпорядження про поховання померлих від коронавірусу лише на кінець другого тижня карантину в Україні.

На той момент у світі вже зафіксували 23 тисячі летальних випадків інфікованих COVID-19, із них 5 смертей – в Україні. Того дня до офіційної статистики не потрапив щонайменше один випадок – у Тинному, Рівненської області.

Через відсутність тест-систем про те, що померла була інфікована, дізналися лише на наступний день після похорону.

За підрахунками медиків, у колі контактних із підозрою на коронавірус – 17 осіб. Їх відстежили і протестували – запевняє головний лікар Сарненської центральної районної лікарні.

"Усі дали негативний результат, послали на Рівне на підтвердження ПЛР. ПЛР теж дав негативний результат", – розповідає Іванюк.

"Після цих похорон мені староста відразу зателефонував і сказав: "Адамович, побудьте на самоізоляції", – пригадує диякон Михайло.

Зараз разом із родиною він самоізолювався. Тесту на коронавірус йому не робили.

"Для тих кому не доходить. Ми готуємося до найгіршого"

Менш ніж за тиждень після похорону у Тинному ситуація повторилася на Волині. До остаточних результатів аналізу на COVID-19 тіло померлого лікаря в Луцьку віддали родичам. Про те, що у чоловіка коронавірус, родина дізналася, коли його відспівували у храмі.

У Івано-Франківській області вже п’ятеро померлих від коронавірусу, ще шестеро у важкому стані у реанімації, однак ПЛР-тести міська лабораторія почала робити лише кілька днів тому.

Раніше усі матеріали доводилося передавати до столиці.

"Це дуже повільно робиться, дуже", – нарікає міський голова Івано-Франківська, – Ми по одній жінці очікували три доби після того як вона вже померла. По другій – чотири доби. По третій – три доби".

На міському кладовищі в Івано-Франківську виділили віддалену ділянку на 500 могил саме для померлих від коронавірусу.

У Дніпрі уже навіть викопали 600 могил для померлих від COVID-19. Мер міста Борис Філатов пояснив, що так місто готується до найгіршого сценарію.

"Для тих кому не доходить. Ми готуємося до найгіршого", – написав Філатов на своїй сторінці у facebook.

В Італії від коронавірусу щодня помирає майже тисяча інфікованих. Через брак місця на кладовищах та іноді як додатковий захід безпеки тіла померлих від COVID-19 кремують не лише у Італії, але й у Китаї, Індії, Великобританії. Із потоком тіл не можуть впоратися крематорії Нью Йорку.

Однак кремація не обов’язкова, стверджують рекомендації ВООЗ.

Ризик інфікування коронавірусом від померлого до кінця не вивчений, однак експерти ВООЗ рекомендують уникати будь-яких контактів із тілом та особистими речами померлого. Жодних обіймів чи поцілунків. Бути в одному приміщенні із таким померлим небажано літнім людям, важко хворим та маленьким дітям.

Високий ризик розповсюдження вірусу у ході похорону все ж існує – через прямий контакт з інфікованими родичами, тому в італійському місті Бергамо, де кладовища вже заповнені померлими від коронавірусу, похованням займаються військові, залишаючи родичів і близьких без права останнього прощання. Тіла вантажівками перевозять до крематоріїв.

Навіть розтин померлим від COVID-19 роблять вкрай рідко, адже вірус живе у легенях навіть після смерті людини.

Ще тиждень тому у МОЗ вимагали розтин усіх померлим від пневмонії, аби виявити COVID 19. Про додаткові засоби захисту для патологоанатомів міністерство не повідомляло.

Рекомендації ВООЗ для медпрацівників, які проводять аутопсію, більш жорсткі через високий ризик інфікування. Розтин рекомендований переважно лише у ході кримінального розслідування.

Такою необхідністю знехтували на Буковині, де померла 33-річна жінка. Як тільки її чоловік повернувся із Італії, її ушпиталили з підозрою на коронавірус через високу температуру.

Однак причиною смерті чернівецькі медики називали важку невралгію. Мати померлої публічно заявила про лікарську помилку, однак поховали жінку без розтину, "аби не наражати на небезпеку медичних працівників".

Тепер поліція перевіряє неналежне виконання професійних обов’язків медиками.

У тексті офіційного розпорядження МОЗ щодо поховання від 27 березня лише чотири пункти. Один із них передбачає обов’язкову дезінфекцію тіла.

Щоправда, у рекомендаціях ВООЗ на чотири сторінки дрібним кеглем зазначено, що дезінфекція тіла не обов’язкова. Натомість ВООЗ наполягає на засобах безпеки, тобто масках, рукавичках і спеціальних окулярах для людей, які торкаються труни чи закопують її могилу.

"Заховали як сибірську язву"

"На той час ще не було конкретних рекомендацій, як зараз є", – міський голова Радомишля Володимир Тетерський пригадує перший офіційно зареєстрований смертельний випадок від коронавірусу в Україні.

Пенсіонерка з Радомишля повернулася на початку березня із Польщі. Кілька разів зверталася до лікарів через підвищений тиск. Шпиталізували її із двобічною пневмонією. Медики зробили тест на коронавірус і отримали позитивний результат. Наступного дня пацієнтка померла.

Ховали померлу комунальні служби у закритій труні без похоронної процесії. У Радомишлі тоді керувалися розпорядженнями управління охорони здоров’я Житомирської ОДА.

"Цю жінку заховали як сибірську язву – більше всяких заходів примінили, ніж у тих рекомендаціях, які ми зараз отримали, – розповідає головний лікар Радомишльської центральної районної лікарні Наталія Вітінська. – Діяли, як нам рекомендувало наше управління, а укравління консультувалося із головним санітарним лікарем МОЗ. Всьо крапка".

Родичі померлої були на самоізоляції – ніхто на похорон не збирався. Отець Мирослав провів службу на цвинтарі сам.

"Родина була під наглядом – там поліція була. Їм якби дозволили піти, але вони вже самі не пішли. Не хотіли", – зізнається отець Мирослав.

Незадовго до смерті померла ходила до церкви, цілувала ікони. У шести контактних осіб швидкі тести виявили коронавірус, однак лабораторно вірус підтвердився лише у одного.

"Зверху на гріб ще й вапна негашеного насипали у могилу. Хоча нащо це було робити?" – запитує отець Мирослав.

"Медичний автомобіль із нашої районної лікарні – працівники були в спеціальних засобах захисту, – розповідає Володимир Тетерський. – Завезли, потім обробили цей автомобіль".

"По новим правилам там так сильно не передбачено, як робили тоді", – додає міський голова.

"Тоді" – це до офіційних рекомендацій МОЗ по похованню.

"Просто зробіть, щоб добре було. Ви ж там влада"

Документ з’явився в акурат на наступний день після того, як дочка померлого у Тернопільській області розповіла у медіа про свій жахливий досвід. Тіло померлого у лікарні просто виставили у коридор у чорному пакеті.

"Тато був важкий, підняти неможливо було самому. І ось цей пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть в труну поставити", – розповідає Ольга Тутова у інтерв’ю Овід.

Хоронили чоловіка того ж дня. Голова Монастириської громади Андрій Старух був одним із шести осіб, які були на похороні і власноруч поховали померлого – більше не було кому.

Зазвичай у селі ховати померлих допомагають самі ж односельчани, однак цього разу у всіх, до кого звертався староста, знайшлася відмовка.

"Він знайшов двоє людей – одного з них жінка забрала з цвинтаря ще до того як привезли покійного. Злякані люди, – розповідає УП Старух. – Ми опускали труну, закопували, а дочка плакала і світила нам телефоном".

Не лише страх завадив організувати похорон. У селі немає ані ритуальної, ані аварійно-рятувальної служби. Старух нарікає ще й на відсутність чітких інструкцій від компетентних органів та невдалу реформу санітарно-епідеміологічної служби.

"Спецслужб, санстанцій – нічого немає – все було знищено і "робіть якось так", а як – без конкретизації. "Просто зробіть, щоб добре було. Ви ж там влада", – скаржиться Старух.

Вже за кілька днів після нашого інтерв’ю Старух повідомив у facebook, що має позитивний результат на COVID- 19. Наразі його телефон переадресовує усі дзвінки на автовідповідач.

Ольга разом із чоловіком возили померлого батька по лікарях, а потім власноруч займалася похованням, однак тести на коронавірус їй запропонували зробити лише після розголосу у медіа.

"Мене забирають на Тернопіль – за нами їде екстрена", – проказала дочка померлого у короткій телефонній розмові і попросила більше не турбувати. – Просто вже треба боротися, щоб вижили ті, що залишилися".





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COVID-19 стає лакмусовим папірцем на людяність.

Перші летальні випадки вказали на серйозні недоліки у системі.

Родичі померлих часто залишаються у своїй скорботі сам на сам зі страхом односельчан і бездіяльністю чиновників.

Тіла видають без остаточного результату на коронавірус, залишаючи високу ймовірність безконтрольного розповсюдження інфекції.

Похованнями часто займаються самі рідні, які елементарно не ознайомлені зі всіма правилами, що мають бути дотримані.

І це в момент, коли Україна лише на порозі епідемії коронавірусу.

Чому лікарні видають тіла померлих ще до остаточних результатів на COVID-19, наражаючи оточуючих на небезпеку? Чому МОЗ розіслав на місця розпорядження щодо поховання померлих на коронавірус лише після п’ятого летального випадку в Україні? Чому Україна не враховує рекомендації ВООЗ?

Усі ці та багато інших запитань "Українська Правда" надіслала у МОЗ, але на час публікації не отримала відповіді. Редакція готова опублікувати коментар МОЗ, як тільки він надійде.

Тетяна Козирєва, для УП