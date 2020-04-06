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За кордоном від коронавірусу одужали 15 громадян України

Понеділок, 6 квітня 2020, 03:41
За кордоном від коронавірусу одужали 15 громадян України

Від COVID-19 за кордоном одужали вже 15 громадян України.

Джерело: повідомлення МЗС у Telegram

Деталі: За даними МЗС, станом на 5 квітня за кордоном від коронавірусу лікуються 167 українських громадян. При цьому 15 громадян вже перехворіли на коронавірус. Жертвами коронавірусу за кордоном стали 5 громадян України.

Громадян України, які вже одужали, перебувають в Домініканській республіці, Італії, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Німеччині та Японії.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.
  • 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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