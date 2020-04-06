За кордоном від коронавірусу одужали 15 громадян України
Від COVID-19 за кордоном одужали вже 15 громадян України.
Джерело: повідомлення МЗС у Telegram
Деталі: За даними МЗС, станом на 5 квітня за кордоном від коронавірусу лікуються 167 українських громадян. При цьому 15 громадян вже перехворіли на коронавірус. Жертвами коронавірусу за кордоном стали 5 громадян України.
Громадян України, які вже одужали, перебувають в Домініканській республіці, Італії, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Німеччині та Японії.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.