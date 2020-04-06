Помер священник, який хворів на COVID-19 на Тернопільщині

У Тернопільській області – уже третя смерть від коронавірусної хвороби Сovid-19: помер 57-річний священик.

Джерело Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Дослівно: "Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.

Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер.

Висловлюємо співчуття рідним".

Деталі: Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей.

Раніше померли 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козівського району.

Цьому передувало: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 23 березня заявляв, що священик Олег Вінніков, за підрахунками МВС, за тиждень контактував приблизно з 500 людьми. Він назвав прізвище священника, щоб ті, хто контактував із ним, залишалися вдома й за потреби звернулися до лікаря.