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Помер священник, який хворів на COVID-19 на Тернопільщині

Понеділок, 6 квітня 2020, 09:40
Помер священник, який хворів на COVID-19 на Тернопільщині

У Тернопільській області – уже третя смерть від коронавірусної хвороби Сovid-19: помер 57-річний священник.

Джерело Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Дослівно: "Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.

Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер.

Висловлюємо співчуття рідним".

Деталі: Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей. Раніше померли 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козівського району.

Станом на 9 ранку 6 квітня в Тернопільській області було зафіксовано 160 випадків зараження коронавірусом (на той момент було відомо про дві смерті).

Цьому передувало: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 23 березня заявляв, що священик Олег Вінніков, за підрахунками МВС, за тиждень контактував приблизно з 500 людьми. Він назвав прізвище священника, щоб ті, хто контактував із ним, залишалися вдома й за потреби звернулися до лікаря.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяТернопільська область
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