У МВС припускають, що будуть перевіряти дотримання карантину за мобільними

Правоохоронці можуть почати контроль самоізоляції українців у зв'язку зі спалахом коронавірусу, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Джерело: заява Геращенка в ефірі "Свободи слова" на ICTV, сайт МВС

Пряма мова: "Поліція почала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників щодо українців, які підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції.

Не відкидаю (можливості), що за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж".

Деталі: За словами Геращенка, при в'їзді в країну всі українці, які повертаються, підписують зобов'язання про добровільний карантин на 14 днів, але деякі з них одразу намагаються його порушити.

Як приклад несвідомого ставлення, Антон Геращенко навів ситуацію, за якої до нього звернулася знайома і розповіла, що рейсом з Іспанії до "Борисполя" прибула дівчина, яка стверджує що жодних зобов'язань про 14 днів добровільного карантину з неї не брали.

Прикордонники, в свою чергу, запевнили, що дівчина зобов'язання про самоізоляцію підписала і навели копію відповідного документа.

Виявилося, що дівчина збрехала своїй матері заради того, щоб поїхати з Києва до Львова побачити свого сина.

Коментар Геращенка: "Звичайно ця дівчина тепер нікуди не поїде. А якби поїхала, то вона порушила б умови підписки про самоізоляцію. Якби факт порушення з її боку було б встановлено поліцією, то її було б затримано й оштрафовано на 17 або навіть 34 тисячі гривень".

Інші подробиці: Геращенко також назвав прізвище священнослужителя з Тернопільської області, який зараз перебуває в реанімації через коронавірусну хворобу COVID 19. Це – Олег Вінніков. За підрахунками МВС, він за тиждень контактував приблизно з 500 людьми.

Геращенко навмисно назвав прізвище священника, щоб ті, хто контактував із ним, залишалися вдома й за потреби звернулися до лікаря.

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Передісторія:

В Україні з 12 березня оголошено карантин для протидії поширенню коронавірусу, який поширився з Китаю на весь світ.

17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закони для запобігання COVID-19.

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