У Білорусі підтверджено 700 випадків захворювання на Covid-19, 13 смертей
У Білорусі станом на понеділок зареєстровано 13 випадків смерті людей із коронавірусною інфекцією.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на міністерство охорони здоров'я Білорусі
Дослівно: "Зареєстровано 13 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією.
На стаціонарному лікуванні перебувають 634 людини. Основна частина - особи першого контакту, які були виявлені під час епідрозслідувань і на момент тестування перебували в стаціонарах".
Деталі: У відомстві уточнили, що в більшості пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.
Загалом у Білорусі 700 офіційно підтверджених випадків інфікування.
Після проходження лікування одужали 53 людини. Згідно із повідомленням, загалом за останні дві доби з медзакладів виписано 355 пацієнтів.
За інформацією міністерства, станом на 6 квітня в Білорусі проведено понад 40 тис. тестів на коронавірусну інфекцію. Для проведення тестування задіяні 13 лабораторій.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
- Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусузахистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня. При цьому ще й планує відвідати парад у Москві.