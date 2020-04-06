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У Білорусі підтверджено 700 випадків захворювання на Covid-19, 13 смертей

Понеділок, 6 квітня 2020, 12:33
У Білорусі підтверджено 700 випадків захворювання на Covid-19, 13 смертей

У Білорусі станом на понеділок зареєстровано 13 випадків смерті людей із коронавірусною інфекцією.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на міністерство охорони здоров'я Білорусі

Дослівно: "Зареєстровано 13 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією.

На стаціонарному лікуванні перебувають 634 людини. Основна частина - особи першого контакту, які були виявлені під час епідрозслідувань і на момент тестування перебували в стаціонарах".

Деталі: У відомстві уточнили, що в більшості пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.

Загалом у Білорусі 700 офіційно підтверджених випадків інфікування.

Після проходження лікування одужали 53 людини. Згідно із повідомленням, загалом за останні дві доби з медзакладів виписано 355 пацієнтів.

За інформацією міністерства, станом на 6 квітня в Білорусі проведено понад 40 тис. тестів на коронавірусну інфекцію. Для проведення тестування задіяні 13 лабораторій.

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
  • Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусузахистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня. При цьому ще й планує відвідати парад у Москві.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБілорусь
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