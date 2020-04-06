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Зеленський: Карантин діє, за добу захворіло менше людей

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:46
Зеленський: Карантин діє, за добу захворіло менше людей

За минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Про це повідомив на щоденній селекторній нараді з главою держави прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Із 1319 зафіксованих випадків захворювання на коронавірус за останню добу виявлено 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

Президент висловив думку, що карантинні обмеження, запроваджені владою діють.

Пряма мова: "Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними".

Інші подробиці: На нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування і на яких неконтрольовано скупчуються люди. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки.

Нагадаємо: 2 квітня Кабінет міністрів ввів жорсткіші обмеження на час карантину, який діятиме до 24 квітня щонайменше. Зокрема, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також ходити більше, ніж по двоє (за винятком супроводу дітей).

Читайте також: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусCovid-2019
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