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КАБМІН ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 24 КВІТНЯ І ВВІВ НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

Середа, 25 березня 2020, 12:44
КАБМІН ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 24 КВІТНЯ І ВВІВ НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Джерело: засідання уряду 25 березня, МОЗ

Деталі: Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів. У режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.

Рішення уряду передбачає можливість продовжити ці заходи у разі необхідності. Водночас терміни можуть бути переглянуті у зворотній бік, якщо протидія поширенню інфекції коронавірусу буде успішною.

 

Кабмін також посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19.

Постанова, ініційована міністром охорони здоров’я Іллею Ємцем, передбачає, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати:

  • обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;
  • обов’язкову госпіталізацію таких осіб;
  • призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

Крім того, МОЗ має розробити та затвердити

* порядок обов’язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19 та які ухиляються від лікування,
* обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також
* обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19, та їх контактних осіб.

Разом з тим, Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Українська правда

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Теми: карантинКабінет міністрівкоронавірус
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