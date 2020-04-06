У Києві склали протоколи на двох людей у парку: один був без маски, інший без паспорта

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Понеділок, 6 квітня 2020, 13:49
Скригшот з відео "Радіо Свобода"

Столичні правоохоронці склали адміністративні протоколи за недотримання правил карантину на двох чоловіків, які протестували у Гідропарку, оскільки один був без маски, а інший – без документів.

Джерело: поліція Києва

Пряма мова: "На обох чоловіків – 1979 та 1988 років народження – склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Один з них перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту, а другий – знаходився у парковій зоні без документів".

Деталі: Повідомляється, що 6 квітня група осіб влаштували акцію протесту проти карантинних заборон на території Гідропарку. Між учасниками заходу та поліцейськими виникла суперечка, оскільки чоловіки хотіли тренуватися на спортмайданчику.

У результаті двох найбільш активних учасників події доставили до територіального управління поліції, де встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення.

Адмінматеріали відносно цих осіб направлять до суду для прийняття відповідного рішення.

У поліції нагадали, що згідно з постановою Кабміну, з 6 квітня в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу посилили карантинні заходи. Правоохоронці додали, що реагуватимуть на всі порушення закону.

Що було раніше: 6 квітня чоловік, якого не пустили на спортмайданчик у столичному Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, але поліцейські зловили його на іншому березі.

Знати більше:  Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: поліція Київ коронавірус карантин


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