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Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень, але немає потреби – Ляшко

Вівторок, 7 квітня 2020, 03:13
Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень, але немає потреби – Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що Україна може робити більше 30 тисяч тестів на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Україна готова наразі проводити 30 тисяч тестувань на тиждень.

У подальшому у нас заплановані заходи і є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень. Ми розглядали це питання, чому в нас сьогодні в нас проводиться близько 1000 тестів в день — немає потреби (робити більше – УП). Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками".

Деталі: За словами Ляшка, надалі планується впроваджувати масове тестування. Він зазначив, що для цього необхідно враховувати спроможності системи охорони здоров’я, лабораторної мережі та економічного стану країни. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

  • Станом на 9 ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.
  • Міністерство охорони здоров’я вирішило лише один раз на день оприлюднювати дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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