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У Франції через порушення карантину оштрафували майже півмільйона осіб

Вівторок, 7 квітня 2020, 03:52
У Франції через порушення карантину оштрафували майже півмільйона осіб

Через порушення правил карантину у Франції до адміністративної відповідальності 480 тисяч осіб.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами міністра внутрішніх справ країни Крістофа Кастанера, правоохоронці провели 8 мільйонів перевірок. 

"З початку карантину наші сили правопорядку оформили 480 тис. протоколів про адміністративні правопорушення. При цьому було проведено 8 млн перевірок", – розповів Кастанер.

Водночас, стверджує міністр, більшість громадян все ж таки дотримується вимог карантину.

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Нагадаємо:

  • Президент Франції Еммануель Макрон 25 березня оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.
  • 6 квітня у Франції за добу від Covid-19 у лікарнях померли 605 осіб – найбільше з початку епідемії.

Українська правда
Теми: Франціякарантин
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