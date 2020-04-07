У Франції через порушення карантину оштрафували майже півмільйона осіб
Через порушення правил карантину у Франції до адміністративної відповідальності 480 тисяч осіб.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: За словами міністра внутрішніх справ країни Крістофа Кастанера, правоохоронці провели 8 мільйонів перевірок.
"З початку карантину наші сили правопорядку оформили 480 тис. протоколів про адміністративні правопорушення. При цьому було проведено 8 млн перевірок", – розповів Кастанер.
Водночас, стверджує міністр, більшість громадян все ж таки дотримується вимог карантину.
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