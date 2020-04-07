У Китаї вперше з січня ніхто не помер від коронавірусу за добу

На материковій частині Китаю 6 квітня ніхто не помер від коронавірусної інфекції, а всі 32 нових зафіксованих випадків зараження коронавірусом – у прибулих з-за кордону людей.

Джерело: щоденний звіт Національної комісії з охорони здоров'я КНР

Деталі: Ще у 12 тих, хто повернулися з-за кордону, є підозра на COVID-19.

89 пацієнтів виписали з лікарень, 2365 "контактних" людей зняли з медичного спостереження. Важких випадків стало на 54 менше.

У Гонконзі, Макао та на Тайвані ситуація суттєво не змінилася за останню добу, нових смертей від наслідків коронавірусу не зафіксували.

"Meduza" зазначає, що це перший звіт китайської влади без летальних випадків, починаючи з 22 січня. Перша смерть від коронавірусу в країні сталася 11 січня.

Передісторія: