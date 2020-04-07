У Китаї вперше з січня ніхто не помер від коронавірусу за добу
Вівторок, 7 квітня 2020, 11:06
На материковій частині Китаю 6 квітня ніхто не помер від коронавірусної інфекції, а всі 32 нових зафіксованих випадків зараження коронавірусом – у прибулих з-за кордону людей.
Джерело: щоденний звіт Національної комісії з охорони здоров'я КНР
Деталі: Ще у 12 тих, хто повернулися з-за кордону, є підозра на COVID-19.
89 пацієнтів виписали з лікарень, 2365 "контактних" людей зняли з медичного спостереження. Важких випадків стало на 54 менше.
У Гонконзі, Макао та на Тайвані ситуація суттєво не змінилася за останню добу, нових смертей від наслідків коронавірусу не зафіксували.
"Meduza" зазначає, що це перший звіт китайської влади без летальних випадків, починаючи з 22 січня. Перша смерть від коронавірусу в країні сталася 11 січня.
Передісторія:
- 29 березня влада Китаю заявила, що їм у цілому вдалося зупинити передачу коронавірусу всередині країни, але число завезених випадків продовжує рости і загрожує новим витком епідемії.
- У кінці березня влада зняла карантин у китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу. На 6 квітня там зафіксовано трохи більше 500 активних випадків інфекції.
- За даними університету Джонса Гопкінса на 6 квітня, у всьому світі коронавірусом заразилися 1,347 мільйона осіб, 285 тисяч одужали, 75 тисяч померли.