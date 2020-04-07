Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Китаї вперше з січня ніхто не помер від коронавірусу за добу

Вівторок, 7 квітня 2020, 11:06
У Китаї вперше з січня ніхто не помер від коронавірусу за добу

На материковій частині Китаю 6 квітня ніхто не помер від коронавірусної інфекції, а всі 32 нових зафіксованих випадків зараження коронавірусом – у прибулих з-за кордону людей.

Джерело: щоденний звіт Національної комісії з охорони здоров'я КНР

Деталі: Ще у 12 тих, хто повернулися з-за кордону, є підозра на COVID-19.

89 пацієнтів виписали з лікарень, 2365 "контактних" людей зняли з медичного спостереження. Важких випадків стало на 54 менше.

У Гонконзі, Макао та на Тайвані ситуація суттєво не змінилася за останню добу, нових смертей від наслідків коронавірусу не зафіксували.

"Meduza" зазначає, що це перший звіт китайської влади без летальних випадків, починаючи з 22 січня. Перша смерть від коронавірусу в країні сталася 11 січня.

Передісторія:

  • 29 березня влада Китаю заявила, що їм у цілому вдалося зупинити передачу коронавірусу всередині країни, але число завезених випадків продовжує рости і загрожує новим витком епідемії.
  • У кінці березня влада зняла карантин у китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу. На 6 квітня там зафіксовано трохи більше 500 активних випадків інфекції.
  • За даними університету Джонса Гопкінса на 6 квітня, у всьому світі коронавірусом заразилися 1,347 мільйона осіб, 285 тисяч одужали, 75 тисяч померли.

Теми: коронавірусCovid-2019Китай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: