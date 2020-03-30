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З провінції Хубей, яка була епіцентром поширення коронавірусу в Китаї, відновили авіасполучення

Понеділок, 30 березня 2020, 03:45
З провінції Хубей, яка була епіцентром поширення коронавірусу в Китаї, відновили авіасполучення

Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення, винятком лишається столиця регіону - місто Ухань.

Джерело: Xinhua, повідомляє Укрінформ

Деталі: За даними Адміністрації цивільної авіації Китаю, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в Хубеї були відновлені. Винятком є ​​міжнародний аеропорт Тяньхе в столиці провінції місті Ухань.

25 березня в Хубеї також скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханю. Зокрема всі контрольно-пропускні пункти на виїздах зі швидкісних автомагістралей, автомагістралі національного і регіонального рівня знов відкриті.

Передісторія:

  • Загалом станом на 30 березня в Китаї на COVID-19 захворіли 82 122 особи, 3304 хворих померло.
  • З них у провінції Хубей захворіли 67 801 особа, 3182 хворих померло.
  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Читайте такожТри екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Нагадаємо:

  • Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Настя Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя, бо їй заборонили взяти з собою свого собаку Мішель.
  • Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкоронавірусепідеміяавіа
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