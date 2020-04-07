Венедіктова думає, що Трепак хотів її підставити "справою Вакарчука"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що її колишній заступник Віктор Трепак пропонував їй "легалізувати" незаконне відкриття справи проти лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.
Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді".
Деталі: генпрокурор розповіла, що у перші дні після її призначення Трепак написав їй доповідну записку з рекомендацією внести у ЄРДР провадження проти Вакарчука, яке Державна фіскальна служба уже відрила за заявою одіозного Андрія Портнова.
Пряма мова Венедіктової: "Це доповідна записка про те, що я маю узаконити ЄРДР відносно Святослава Вакарчука… По ньому незаконно були внесені дані в ЄРДР (Фіскальною службою – УП). Оце, я вважаю, – незаконна річ, про яку я зазначила Віктору Миколайовичу (Трепаку – УП).
Є звернення Андрія Портнова до ДФС "здійснити передбачені законом заходи, спрямовані на перевірку, дотримання вимог законодавства під час отримання Вакарчуком Святославом Івановичем"... і так далі по тексту. Тобто звернення здійснити передбачені законом заходи – мається на увазі податкова перевірка.
Але без акту податкової перевірки, без нічого вноситься ЄРДР не фактове, а по особі народного депутата. А по народному депутату дані в ЄРДР можуть вноситися виключно генеральним прокурором".
Деталі: На думку генпрокурорки, такі дії підлеглого могли свідчити про "приховані мотиви". На уточнююче запитання, чи вважає Венедіктова, що її хотіли підставити, генпрокурор відповіла ствердно.
Пряма мова: "Я думаю, так. Або люди не розуміють, яка підслідність у НАБУ, а яка підслідність у ДБР, хто вносить у ЄРДР і що робити з тими відомостями ЄРДР, яких не можна вносити...
Коли тільки приходить новий генеральний прокурор, а йому на підпис приходять такі документи. Тут чітко прослідковується стаття 366 з позначкою 1, ця стаття – це виключно підслідність НАБУ.
А мені пропонують перенаправити в ДБР. При чому тут ДБР? Така позиція була мені незрозуміла".