Венедіктова думає, що Трепак хотів її підставити "справою Вакарчука"

5898 переглядів
Вівторок, 7 квітня 2020, 11:27
Назарій Мазилюк, УП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що її колишній заступник Віктор Трепак пропонував їй "легалізувати" незаконне відкриття справи проти лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді".

Деталі: генпрокурор розповіла, що у перші дні після її призначення Трепак написав їй доповідну записку з рекомендацією внести у ЄРДР провадження проти Вакарчука, яке Державна фіскальна служба уже відрила за заявою одіозного Андрія Портнова.

Пряма мова Венедіктової: "Це доповідна записка про те, що я маю узаконити ЄРДР відносно Святослава Вакарчука… По ньому незаконно були внесені дані в ЄРДР (Фіскальною службою – УП). Оце, я вважаю, – незаконна річ, про яку я зазначила Віктору Миколайовичу (Трепаку – УП).

Є звернення Андрія Портнова до ДФС "здійснити передбачені законом заходи, спрямовані на перевірку, дотримання вимог законодавства під час отримання Вакарчуком Святославом Івановичем"... і так далі по тексту. Тобто звернення здійснити передбачені законом заходи – мається на увазі податкова перевірка.

Але без акту податкової перевірки, без нічого вноситься ЄРДР не фактове, а по особі народного депутата. А по народному депутату дані в ЄРДР можуть вноситися виключно генеральним прокурором".

Деталі: На думку генпрокурорки, такі дії підлеглого могли свідчити про "приховані мотиви". На уточнююче запитання, чи вважає Венедіктова, що її хотіли підставити, генпрокурор відповіла ствердно.

Пряма мова: "Я думаю, так. Або люди не розуміють, яка підслідність у НАБУ, а яка підслідність у ДБР, хто вносить у ЄРДР і що робити з тими відомостями ЄРДР, яких не можна вносити...

Коли тільки приходить новий генеральний прокурор, а йому на підпис приходять такі документи. Тут чітко прослідковується стаття 366 з позначкою 1, ця стаття – це виключно підслідність НАБУ.

А мені пропонують перенаправити в ДБР. При чому тут ДБР? Така позиція була мені незрозуміла".

Теми: Венедіктова Офіс генпрокурора


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Венедіктова: Президент під час призначення поставив одне завдання 7 квітня 2020, 11:01
Генпрокурор: Я розмовляла з Портновим, але на багатьох речах стою з ним протилежно 7 квітня 2020, 10:03
Венедіктова: Єрмак дійсно пропонував мені людей на заступників 7 квітня 2020, 09:38
Усі новини
Головні новини
7 квітня. No time to die: В Росії більше тисячі  інфікованих за день, Китай звітує про відсутність смертей, Данія пом'якшує карантин
У ЗСУ перша смерть від COVID-19
"Антиколомойський" законопроєкт побив усі рекорди: понад 16 тисяч правок
Уже 1462 випадки COVID-19 в Україні, із них 104 – діти. 45 людей померли
Усі новини
опитування

На карантині чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь

здоров'я

Як діяти, якщо запідозрили симптоми коронавірусу