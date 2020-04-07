Кличко про карантинні заборони: Винятків для бодібілдерів і моржів немає

Мер столиці Віталій Кличко просить киян із розумінням поставитися до заборони займатися спортом на спортмайданчиках, запровадженої урядом: зберегти життя зараз є пріоритетним.

Джерело: Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання ЗМІ

Пряма мова: "Мені теж не вистачає сьогодні занять активним спортом... Я займаюся вдома. Скажу одне: якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу – це не так. Ті, хто боїться втратити свою суперформу, повинні зрозуміти, що, нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я або, навіть, життя.

Обмеження, що запровадив уряд, стосуються всіх. Виключень для бодібілдерів, моржів та інших суперактивних немає! Дотримуйтеся правил, щоб ми швидше пройшли цей період і повернулися до звичного життя!".

Деталі: Очільник столиці зазначив, що навіть професійні спортсмени припинили тренування, а літні Олімпійській ігри в Токіо було перенесено на рік через пандемію коронавірусу.

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