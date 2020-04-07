Бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат у ЗСУ немає

95 переглядів
Вівторок, 7 квітня 2020, 18:11

7 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Мар’їнки обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а поблизу Опитного — з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Голубівське випустили по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм.

Українські військові відповіли прицільним вогнем, після чого бойовики припинили стріляти. Їхні втрати наразі уточнюються. Втрат у ЗСУ немає.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу воєнкорів 7 квітня 2020, 17:50
Російські найманці знову вели обстріли із забороненої "Мінськом" зброї 7 квітня 2020, 07:26
Бойовики гатили по позиціях ОС з ракетного комплексу 6 квітня 2020, 18:09
Усі новини
Головні новини
Україна на порозі піку коронавірусної хвороби – МОЗ
У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу
Запрацював мобільний додаток для моніторингу самоізоляції
Перенесення КС у Харків відмежує його від олігархів і криміналітетів – представник Зеленського
Усі новини
Досвід

Як це – працювати аптекаркою

психологія

9 поганих звичок, які заважають вам бути успішними