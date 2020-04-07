Бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат у ЗСУ немає

7 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Мар’їнки обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а поблизу Опитного — з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Голубівське випустили по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм.

Українські військові відповіли прицільним вогнем, після чого бойовики припинили стріляти. Їхні втрати наразі уточнюються. Втрат у ЗСУ немає.