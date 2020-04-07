Коломойський про 16000 правок до закону про банки: Я нікого ні про що не просив

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Джерело: Коломойський в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Я б назвав цей закон не "антиколомойським ", а антиукраїнським. Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих".

Деталі: Коломойський заявив, що депутати, які внесли рекордну кількість поправок, що сильно сповільнить процес розгляду проекту закону у другому читанні, не симпатизують йому і він їх про це не просив.

Олігарх заявив також, що позафракційним нардепом Антоном Поляковим, які подали 6 тисяч правок до законопроекту він не знайомий.

"Знаю з преси, що це депутат, якого виключили з СН за те, що він говорив правду", - сказав Коломойський.

За його словами, з президентом Володимиром Зеленським "антиколомойський законопроект" він не обговорював.

Він підтвердив, що спілкується з нардепом СН Олександром Дубинським і у відповідь на питання, чи підтримує він дефолт України, заявив, що підтримує реструктуризацію боргів.

Що було раніше: Сім народних депутатів подали до "антиколомойського" законопроєкту щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності більше 16 тисяч правок.

Виключений із фракції СН нардеп Антон Поляков вніс понад 6 тисяч правок.

Керівник депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар вніс 1911 правок.

Депутат мажоритарник СН по Дніпропетровській області, який у 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії Коломойського - "УКРОП" Дмитро Чорний вніс 1781 поправку.

Журналістка телеканалу "1+1" , народна депутатка СН відома спробою проштовхнути правки вигідні компанії "Укртатнафта" Коломойського до законопроєкту №2317 Ольга Василевська-Смаглюк внесла 1689 правок.

Нардеп "Слуги народу", який у 2015 році балотувався до Київської міської ради від партії "Відродження" Олег Дунда вніс 1656 правок.

Депутат мажоротарник від "Слуги народу" по Дніпру, який раніше балотувався від "УКРОП" до Київської міськради, Сергій Демченко вніс 1463 поправки.

Журналіст 1+1 (що належить медіагрупі Коломойського), один з найяскравіших опозиціонерів партійної лінії "слуг" Олександр Дубінський вніс 1199 правок.

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