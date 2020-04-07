Зеленський відреагував на непокору мера Запоріжжя щодо карантину

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Вівторок, 7 квітня 2020, 18:56

Президент Володимир Зеленський повідомив меру Запоріжжя Володимиру Буряку, що ним уже займаються СБУ і МВС, оскільки він порушив постанову уряду і дозволив у місті рух громадського транспорту.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.

Я хочу наголосити для голів усіх українських міст та сіл на обов’язковому виконанні усіх обмежень, пов’язаних з протидією короновірусу".

Передісторія:

  • 5 квітня мер Запоріжжя повідомив, що у місті громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, попри постанову Кабінету міністрів про обмеження його роботи.
  • Але пізніше він заявив, що з 8 квітня проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде дозволено виключно за перепустками.

Українська правда
Теми: Зеленський Запоріжжя карантин транспорт


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