Зеленський відреагував на непокору мера Запоріжжя щодо карантину
Президент Володимир Зеленський повідомив меру Запоріжжя Володимиру Буряку, що ним уже займаються СБУ і МВС, оскільки він порушив постанову уряду і дозволив у місті рух громадського транспорту.
Джерело: відеозвернення глави держави
Пряма мова: "Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.
Я хочу наголосити для голів усіх українських міст та сіл на обов’язковому виконанні усіх обмежень, пов’язаних з протидією короновірусу".
Передісторія:
- 5 квітня мер Запоріжжя повідомив, що у місті громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, попри постанову Кабінету міністрів про обмеження його роботи.
- Але пізніше він заявив, що з 8 квітня проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде дозволено виключно за перепустками.