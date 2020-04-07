Про нове розведення військ на Донбасі знову не домовилися

Сторони не змогли досягнути домовленостей щодо нового розведення військ на Донбасі ще на трьох ділянках.

Джерело: заступник командувача операції Об’єднаних сил та представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську Богдан Бондар, якого цитують "Новости Добнасса"

Деталі: Він зазначив, що основною перешкодою для досягнення домовленостей є небажання Росії визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі. Натомість Москва намагається грати роль модератора перемовин нарівні з ОБСЄ.

Пряма мова Бондаря: "Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня і не допустити перспективи нової зустрічі лідерів "четвірки".

Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга — представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Мовляв, ви самі домовтеся, а ми це підтримаємо".

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