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Причина спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині – збори баптистів

Середа, 8 квітня 2020, 02:09
Причина спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині – збори баптистів

Спалах коронавірусу у Дніпропетровській області почався через збори баптистів у Першотравенську. Наразі у місті зафіксували 21 випадок зараження, у всій області – 41.

Джерело: коментар голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, повідомлення Дніпропетровської ОДА

Пряма мова Олійника: "Там відбулося щорічне зібрання представників баптистської церкви. Як стверджують організатори, вони в цьому році ці збори скасували, але так чи інакше на збори з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і навіть країн. В цілому кілька сотень людей, які розміщувалися по будинках. Частина з приїжджих знаходиться до сьогоднішнього дня в Першотравенську".

Зранку 8 квітня Олійник вибачився за неточність, а Дніпропетровська облрада спростувала повідомлення про причетність до розповсюдження коронавірусу баптистів, бо у місті Першотравенську немає баптистської громади. В облраді додали, що спалах трапився серед прибічників християнської церкви "Нове покоління".

Деталі: За словами Олійника, саме із Першотравенська вірус почав ширитись у інших містах: "Наприклад третій заражений в Новомосковську – це з Першотравенська приїхав, людина із Синельниківського району – це з Першотравенська приїхав".

Наразі поліцією встановлені всі учасники зібрання. Ситуація, як каже голова обласної ради, контрольована. 

Водночас Олійник розповів, що дві особи, у яких підтвердили COVID-19, і вони про це знали, покинули місце ізоляції та вирішили поїхати до Дніпра. 

"Двоє людей, знаючи, що у них позитивні результати і підписавши зобов'язання сидіти вдома, сьогодні вийшли з дому і збиралися поїхати в місто Дніпро. Вони були спіймані, в буквальному сенсі цього слова, оштрафовані і повернуті додому", – розповів голова обласної ради.

Наразі місцева влада прийняла рішення про обмеження виїзду з Першотравенська та в’їзду до міста з 8 квітня. 

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, нові випадки зараження вдалось виявити із допомогою поліції. 

"Вчора у Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. Нажаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб", – розповів Бондаренко. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 9 ранку 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Дніпропетровська областькоронавірус
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