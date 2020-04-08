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У США за день від COVID-19 померла найбільша кількість людей

Середа, 8 квітня 2020, 04:24
У США за день від COVID-19 померла найбільша кількість людей

За один день у Сполучених Штатах зареєстрували 1736 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра із початку епідемії. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, CNN 

Деталі: Попередній рекорд складав 1344 смерті за один день (4 квітня)

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 12 844 людини, побороли хворобу – 21 849 осіб.

Найбільше смертей зафіксували у Нью-Йорку – 4 тисячі. За словами влади міста, особи, які помирали вдома та мали підтверджений COVID-19, також будуть враховуватись до загальної статистики жертв вірусу. 

Загалом у США зареєстрували 398 тисяч інфікувань. 

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Нагадаємо:

  • Із початку епідемії коронавірусу у світі зареєстрували 1 428 428 випадків зараження, 82 тисячі смертей та 300 тисяч осіб, які одужали після інфікування.
  • Раніше президент США Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус в країні.

Українська правда
Теми: СШАкоронавірус
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