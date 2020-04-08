США випробовують десять ліків від COVID-19 – Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу.

Джерело: брифінг Трампа

Деталі: За його словами, найближчим часом планується випробувати ще 15 ліків. Наразі дві потенційні вакцини проходять клінічні дослідження.

"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", – сказав лідер США.

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