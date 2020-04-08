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США випробовують десять ліків від COVID-19 – Трамп

Середа, 8 квітня 2020, 06:17
США випробовують десять ліків від COVID-19 – Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу. 

Джерело: брифінг Трампа

Деталі: За його словами, найближчим часом планується випробувати ще 15 ліків. Наразі дві потенційні вакцини проходять клінічні дослідження.

"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", – сказав лідер США. 

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Нагадаємо: 

  • У кінці лютого Медичний центр університету Небраски вибірково почав дослідження впливу противірусного препарату на заражених китайським коронавірусом COVID-19.
  • Британська компанія hVIVO, знайшла понад 20 тисяч добровольців, охочих заразитися вірусами, схожими на коронавірус COVID-19. Такі заходи необхідні, щоб спробувати створити вакцину від коронавірусу. 
  • Водночас МОЗ України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: США
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