США випробовують десять ліків від COVID-19 – Трамп

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Середа, 8 квітня 2020, 06:17

Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу. 

Джерело: брифінг Трампа, передає "Інтерфакс"

Деталі: За його словами, найближчим часом планується випробувати ще 15 ліків. Наразі дві потенційні вакцини проходять клінічні дослідження.

"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", – сказав лідер США. 

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Українська правда
Теми: США


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