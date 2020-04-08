США випробовують десять ліків від COVID-19 – Трамп
Середа, 8 квітня 2020, 06:17
Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу.
Джерело: брифінг Трампа
Деталі: За його словами, найближчим часом планується випробувати ще 15 ліків. Наразі дві потенційні вакцини проходять клінічні дослідження.
"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", – сказав лідер США.
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Нагадаємо:
- У кінці лютого Медичний центр університету Небраски вибірково почав дослідження впливу противірусного препарату на заражених китайським коронавірусом COVID-19.
- Британська компанія hVIVO, знайшла понад 20 тисяч добровольців, охочих заразитися вірусами, схожими на коронавірус COVID-19. Такі заходи необхідні, щоб спробувати створити вакцину від коронавірусу.
- Водночас МОЗ України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу.
Українська правда