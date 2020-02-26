У Штатах почали на людях тестувати препарат проти коронавірусу
Медичний центр університету Небраски вибірково почав дослідження впливу противірусного препарату на заражених китайським коронавірусом COVID-19.
Джерело: заява Національного інституту здоров'я США
Деталі: Це перше клінічне дослідження у США, яким намагаються оцінити безпечність антивірусного препарату.
Першим учасником випробування став американець, якого евакуювали після карантину на лайнері Diamond Princess.
Зазначається, що дослідження можуть адаптувати для оцінки інших додаткових методів лікування коронавірусу.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 25 лютого із медичних установ виписали 27 563 людини, які успішно вилікувались від коронавірусу, померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 2 699 осіб.
- Кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 становить 80 146.