У Штатах почали на людях тестувати препарат проти коронавірусу 

Медичний центр університету Небраски вибірково почав дослідження впливу противірусного препарату на заражених китайським коронавірусом COVID-19.

Джерело: заява Національного інституту здоров'я США

Деталі: Це перше клінічне дослідження у США, яким намагаються оцінити безпечність антивірусного препарату.

Першим учасником випробування став американець, якого евакуювали після карантину на лайнері Diamond Princess.

Зазначається, що дослідження можуть адаптувати для оцінки інших додаткових методів лікування коронавірусу.

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