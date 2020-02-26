У Штатах почали на людях тестувати препарат проти коронавірусу 

488 переглядів
Середа, 26 лютого 2020, 01:51

Медичний центр університету Небраски вибірково почав дослідження впливу противірусного препарату на заражених китайським коронавірусом COVID-19.

Джерело: заява Національного інституту здоров'я США

Деталі: Це перше клінічне дослідження у США, яким намагаються оцінити безпечність антивірусного препарату. 

Першим учасником випробування став американець, якого евакуювали після карантину на лайнері Diamond Princess. 

Зазначається, що дослідження можуть адаптувати для оцінки інших додаткових методів лікування коронавірусу. 

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 25 лютого із медичних установ виписали 27 563 людини, які успішно вилікувались від коронавірусу, померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 2 699 осіб. 
  • Кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 становить 80 146.

Українська правда
Теми: коронавірус США здоров'я вакцинація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Алжирі заявили про перший випадок коронавірусу 25 лютого 2020, 23:54
Зіткнення в Нових Санжарах: підозру оголосили ще 5 людям 25 лютого 2020, 20:27
МВС: Температуру мірятимуть у всіх, хто перетинає кордон України 25 лютого 2020, 20:17
Усі новини
Головні новини
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка
Катастрофа МН17: осіб 13 свідків не будуть розголошувати через загрозу для життя
Зіткнення в Нових Санжарах: підозру оголосили ще 5 людям
У Раді хочуть виступати російською – законопроєкт
Усі новини
інтерв'ю

Досвід ветерана: Денис Дьомін – від студента, через війну, до піца-шефа у Pizza Veterano

тест

Як вода впливає на наше тіло та життя?

здоров'я

Як впоратися з пониженим тиском?