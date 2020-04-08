Карантин не вплине на звільнення строковиків у запас – Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно, карантин на цьому не позначиться.

Джерело: сайт Міноборони

Пряма мова: "Термін виконання заходів, пов’язаних зі звільненням в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишається без змін".

Деталі: Таран нагадав, що черговий призов громадян на строкову військову службу указом президента перенесли з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Він додав, що такі заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі коронавірусу.

Загалом планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних Сил України – 9 тисяч, Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб.

Всього у квітні – липні зі Збройних Сил України буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців-строковиків.

У Міноборони додали, що як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Що було раніше: У березні президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.

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