Зеленський відклав військовий призов
Президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.
Джерело: указ президента №103/2020 від 23 березня, текст якого опублікований на сайті глави держави
Деталі: Замість квітня-червня призов тепер відбудеться у травні-липні 2020 року.
Цим документом президент вніс зміни у свій попередній указ від 16 січня "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році".
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Нагадаємо:
- В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.