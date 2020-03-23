Зеленський відклав військовий призов

Президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.

Джерело: указ президента №103/2020 від 23 березня, текст якого опублікований на сайті глави держави

Деталі: Замість квітня-червня призов тепер відбудеться у травні-липні 2020 року.

Цим документом президент вніс зміни у свій попередній указ від 16 січня "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році".

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