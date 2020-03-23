Зеленський відклав військовий призов

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Понеділок, 23 березня 2020, 19:30

Президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.

Джерело: указ президента №103/2020 від 23 березня, текст якого опублікований на сайті глави держави

Деталі: Замість квітня-червня призов тепер відбудеться у травні-липні 2020 року.

Цим документом президент вніс зміни у свій попередній указ від 16 січня "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році".

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Нагадаємо:

  • В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Теми: призов Зеленський Збройні сили армія


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