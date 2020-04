Китай розблокував Ухань і закрив на карантин місто на кордоні з Росією

Жителям китайського міста Ухань дозволили виїжджати після 76 днів блокування через спалах коронавірусної хвороби COVID-19, натомість жителі прикордонного містечка Суйфіньхе тепер сидять вдома через випадки коронавірусу у тих, хто приїжджає з Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: Денний приріст хворих у північній провінції Хейлунцзяні склав 25 на день – під впливом напливу заражених приїжджих із сусідньої Росії.

Тому з середи влада ввела обмеження на переміщення жителів міста, як раніше було в Ухані (провінція Хубей).

Люди повинні залишатися у своїх домівках – лише одна людина на сім'ю може виїжджати раз на три дні, щоб придбати необхідне, і вони повинні повернутися того ж дня.

Тим часом 11-мільйонний Ухань, який був закритий 23 січня, повертається до нормального життя.

