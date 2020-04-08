Китай розблокував Ухань і закрив на карантин місто на кордоні з Росією

Жителям китайського міста Ухань дозволили виїжджати після 76 днів блокування через спалах коронавірусної хвороби COVID-19, натомість жителі прикордонного містечка Суйфіньхе тепер сидять вдома через випадки коронавірусу у тих, хто приїжджає з Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: Денний приріст хворих у північній провінції Хейлунцзяні склав 25 на день – під впливом напливу заражених приїжджих із сусідньої Росії.

Тому з середи влада ввела обмеження на переміщення жителів міста, як раніше було в Ухані (провінція Хубей).

Люди повинні залишатися у своїх домівках – лише одна людина на сім'ю може виїжджати раз на три дні, щоб придбати необхідне, і вони повинні повернутися того ж дня.

Тим часом 11-мільйонний Ухань, який був закритий 23 січня, повертається до нормального життя.

The central Chinese city of Wuhan began allowing people to leave for the first time since it was locked down 76 days ago to contain the novel coronavirus, despite fears of a second wave of infection if such restrictions are eased too soon https://t.co/KF8nDDa78d by @brendagoh_ pic.twitter.com/FRB65SkGZT — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

За даними керівництва залізниці, в середу 55 тисяч людей залишать Ухань на поїзді.

Це трохи більше, ніж число людей, які заразилися вірусом в Ухані з грудня. Згідно з офіційними даними, число загиблих у місті сягло 2571 людини, що становить близько 80% від загального числа загиблих у Китаї.

На піку епідемії людей зобов'язали сидіти вдома. В останні дні обмеження послабили, адже кількість нових заражених зменшилася.

Напередодні на материковій частині Китаю не було зареєстровано жодного випадку смерті від коронавірусу, а протягом останніх двох тижнів Ухань нарахував тільки два нових випадки.

За даними Національної комісії здоров'я КНР на ранок 8 квітня, на материку за останню добу підтверджено 62 нових випадки інфекції (59 завезених і 3 місцевих випадки захворювання, 2 в провінції Шаньдун і 1 у провінції Гуандун), а також 12 нових підозр (11 у приїжджих, 1 у місцевого жителя провінції Гуандун).

Зафіксовано 2 нових смерті (1 у муніципалітеті Шанхая і 1 у провінції Хубей). Але 112 пацієнтів були виписані з лікарні після одужання. 2295 людей, які мали тісний контакт із інфікованими пацієнтами, зняті зі спостереження. Важких випадків стало на 22 менше.

Нагадаємо: Китай, який у грудні-січні був епіцентром поширення хвороби через новий коронавірус (Sars CoV 2), з 28 березня закрив кордон для іноземців через пандемію COVID 19.