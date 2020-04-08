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Китай розблокував Ухань і закрив на карантин місто на кордоні з Росією

Середа, 8 квітня 2020, 11:18
Китай розблокував Ухань і закрив на карантин місто на кордоні з Росією
Reuters, Aly Song

Жителям китайського міста Ухань дозволили виїжджати після 76 днів блокування через спалах коронавірусної хвороби COVID-19, натомість жителі прикордонного містечка Суйфіньхе тепер сидять вдома через випадки коронавірусу у тих, хто приїжджає з Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: Денний приріст хворих у північній провінції Хейлунцзяні склав 25 на день – під впливом напливу заражених приїжджих із сусідньої Росії.

Тому з середи влада ввела обмеження на переміщення жителів міста, як раніше було в Ухані (провінція Хубей).

Люди повинні залишатися у своїх домівках – лише одна людина на сім'ю може виїжджати раз на три дні, щоб придбати необхідне, і вони повинні повернутися того ж дня.

 

Тим часом 11-мільйонний Ухань, який був закритий 23 січня, повертається до нормального життя.

За даними керівництва залізниці, в середу 55 тисяч людей залишать Ухань на поїзді.

Це трохи більше, ніж число людей, які заразилися вірусом в Ухані з грудня. Згідно з офіційними даними, число загиблих у місті сягло 2571 людини, що становить близько 80% від загального числа загиблих у Китаї.

На піку епідемії людей зобов'язали сидіти вдома. В останні дні обмеження послабили, адже кількість нових заражених зменшилася.

Напередодні на материковій частині Китаю не було зареєстровано жодного випадку смерті від коронавірусу, а протягом останніх двох тижнів Ухань нарахував тільки два нових випадки.

За даними Національної комісії здоров'я КНР на ранок 8 квітня, на материку за останню добу підтверджено 62 нових випадки інфекції (59 завезених і 3 місцевих випадки захворювання, 2 в провінції Шаньдун і 1 у провінції Гуандун), а також 12 нових підозр (11 у приїжджих, 1 у місцевого жителя провінції Гуандун).

Зафіксовано 2 нових смерті (1 у муніципалітеті Шанхая і 1 у провінції Хубей). Але 112 пацієнтів були виписані з лікарні після одужання. 2295 людей, які мали тісний контакт із інфікованими пацієнтами, зняті зі спостереження. Важких випадків стало на 22 менше.

Нагадаємо: Китай, який у грудні-січні був епіцентром поширення хвороби через новий коронавірус (Sars CoV 2), з 28 березня закрив кордон для іноземців через пандемію COVID 19.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайкоронавірусCovid-2019епідеміяРосія
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