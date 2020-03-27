Китай закриває кордон для іноземців через пандемію COVID 19

Через швидке поширення COVID-19 у світі Китай тимчасово припиняє в'їзд для іноземців, навіть якщо вони мають чинні китайські візи або посвідки на проживання.

Джерело: Міністерство закордонних справ КНР, рішення від 26 березня

Деталі: Китай, із якого почалося поширення невідомого раніше коронавірусу Sars CoV 2, вводить такі обмеження з опівночі 28 березня.

Це не стосуватиметься дипломатів та власників віз С, які видають іноземцям для міжнародного перевезення транспорту.

Як довго триватимуть обмеження, поки не визначено.

Дослівно: ".. Іноземні громадяни, які прибувають у Китай для здійснення необхідних економічних, торговельних, наукових або технологічних заходів чи з гуманітарною метою можуть подавати заяви на отримання віз у посольствах чи консульствах Китаю. На в'їзд іноземних громадян із візами, виданими після цього оголошення, воно не впливає.

Призупинення – тимчасовий захід, який Китай змушений вживати у світлі спалаху й практики інших країн. Китай буде підтримувати тісний зв'язок із усіма сторонами і належним чином буде обмінюватися персоналом із рештою світу в особливих обставинах".

Статистика Держкомітету з охорони здоров’я Китаю станом на 27 березня: За минулу добу на материковій частині Китаю зареєстрували 55 нових випадків зараження коронавірусом, із них 54 – у людей, які прибули з-за кордону (17 із них – у Шанхаї), й лише один – інфікування всередині країни, у провінції Чжецзян.

Усього налічується вже 595 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

При цьому ще 49 підозр перевіряють.

У провінції Хубей, яка була епіцентром епідемії, за останню добу померли ще 5 осіб (із них 4 – в Ухані), але жодного нового випадку не зафіксували.

537 пацієнтів 26 березня виписали з лікарні після одужання.

837 людей, які мали тісний контакт із зараженими пацієнтами, зняли з медичного спостереження.

Серйозних випадків поменшало впродовж доби на 201.

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