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Кабмін пропонує жорсткіше карати паліїв трави: аж до криміналізації

Середа, 8 квітня 2020, 15:17
Кабмін пропонує жорсткіше карати паліїв трави: аж до криміналізації

Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України.

Джерело: засідання Кабінету міністрів

Пряма мова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Стосовно  цього законопроєкту. Вже багато років Україна бореться з паліями трави, які призводять і до пожеж у населених пунктах, коли вигорають сотні гектарів і лісів і угідь, в тому числі заповідних.

Суспільство давно ставило вимогу посилити відповідальність за подібні речі. Тут сьогодні ми бачимо, є і навмисні підпали, є підпали не навмисні, виключно з безвідповідальності. Але та шкода, яка наноситься природі, економіці України, ставить під загрозу часом підприємства критичної інфраструктури, коли пожежа рухається швидкими вітром в сторону підприємств або розподільчих електростанцій. Вона часом складає десятки і сотні мільйонів гривень. Тому відповідальність має бути посилена".

Деталі: Шмигаль зазначив, що уряд передає вказаний законопроєкт на розгляд профільних комітетів і Верховної Ради. Він передбачає підвищення штрафних санкцій (адміністративна відповідальність). Крім того планується при співпраці з депутатським корпусом у певних випадках запровадити кримінальну відповідальність.

Як уточнив пізніше у Facebook Шмигаль, уряд пропонує підвищити штрафи з 85 грн до 6 тисяч гривень.

Що передувало: За даними ДСНС від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.

Зокрема з 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаКабінет міністрівзаконодавство
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