Венедіктова завела справу проти Порошенка за призначення суддів Верховного Суду

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Середа, 8 квітня 2020, 15:23

Генеральний прокурор  Ірина Венедіктова внесела відомості до ЄРДР щодо можливих неправомірних дій п’ятого президента України Петра Порошенка та інших осіб при призначенні суддів Верховного Суду у 2017 і 2019 роках

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Як повідомляється, Венедіктова завела справу проти Порошенка на підставі звернення працівників Верховного Суду України.

Скаржники у зверненні заявляють, що підстави для указів президента Порошенка від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду" не відповідають нормам Конституції України та Закону України "Про судоустрій та статус суддів", вказаним в них.

Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ.

Справу проти Порошенка порушили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

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Теми: Венедіктова Порошенко Офіс генпрокурора ДБР Верховний суд


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