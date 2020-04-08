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Психоемоційний стан на карантині: всі тривожаться, у молоді – ознаки депресії

Середа, 8 квітня 2020, 18:02
Психоемоційний стан на карантині: всі тривожаться, у молоді – ознаки депресії

Соціологи дослідили психоемоційний стан українців під час карантину в кінці березня та на початку квітня і помітили зростання тривожності, втоми і безсоння, а молодь почала проявляти більше депресивних станів.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Рівень тривожності є відносно високим серед усіх вікових груп, окрім найстаршої. У старшому віці (50+) менше депресивних настроїв. Серед представників старшої та найстаршої вікових груп частіше спостерігаються розлади сну.

Зростання негативних емоційних станів зафіксовано у представників вікових категорій 18-29 і 30-39 років. У наймолодших в актуальній ситуації з’являються ознаки депресії".

Деталі: Водночас, серед найстарших громадян України соціологи взагалі зафіксували зниження рівня паніки.

Соціологи пояснюють вікові відмінності у психоемоційних станах із зміною стилів життя: "Молодь більше проявляє депресивних станів через різку зміну стилю життя, примусове звуження соціального кола, зниження активності, кількості вражень та подій."

Водночас, у віці 50+ стиль життя стає з кожним роком все більш карантинним (більше часу проводять дома, менше соціальне коло взаємодії, вихід на пенсію та ін.), тому крім розладів сну, які є нормативними в цьому віці, інші негативні стани старші переживають краще і краще адаптуються до ситуації (знижується паніка).

 

Опитування проводилося у дві хвилі з 27 березня до 4 квітня (І хвиля – 27-28.03, ІІ хвиля – 3-4.04).

 

Соціологи фіксували наявність в респондентів ознак депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну.

Порівнюючи результати опитувань двох хвиль помітно незначне зростання тривожності, втоми і безсоння. Рівень депресії та паніки залишилися на тому ж рівні.

 

Вибіркова сукупність: І хвиля (27-28.03 2020) – 1660 респондентів, ІІ хвиля (3-4.04.2020) – 1700 респондентів віком від 18 років. Опитування проводилося методом CASI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Проект виконаний у співпраці з Національною дослідницькою мережею "POLLARIS".

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Нагадаємо:

  • Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оголошено карантин, який діє з 12 березня до 24 квітня щонайменше.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найімовірніше карантин в Україні продовжать до початку травня.

Українська правда

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Теми: карантинукраїнціопитуваннясоціологіякоронавірус
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