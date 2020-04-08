Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде говорити у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

Джерело: засідання Кабміну 8 квітня

Пряма мова: "Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів.

Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця.

У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом, прокомунікований, чітко розписаний і кожен буде знати свою роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу, коли він почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя у травні, масочний режим, соціальні дистанції".

Деталі: За його словами, в уряді також розробляють робочий графік для працівників, аби у міського транспорту не було пікового навантаження.

Він додав, що ВООЗ рекомендувала країнам, де карантин дає свої результати, максимально продовжити його, доки буде витримувати економіка та морально-психологічний стан людей.

Що було раніше: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину.

З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Раніше Шмигаль заявляв, що обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту".

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

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