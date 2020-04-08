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Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня – Шмигаль

Середа, 8 квітня 2020, 13:37
Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде говорити у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

Джерело: засідання Кабміну 8 квітня

Пряма мова: "Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів.

Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця.

У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом, прокомунікований, чітко розписаний і кожен буде знати свою роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу, коли він почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя у травні, масочний режим, соціальні дистанції".  

Деталі: За його словами, в уряді також розробляють робочий графік для працівників, аби у міського транспорту не було пікового навантаження.

Він додав, що ВООЗ рекомендувала країнам, де карантин дає свої результати, максимально продовжити його, доки буде витримувати економіка та морально-психологічний стан людей.

Що було раніше: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину.

З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Раніше Шмигаль заявляв, що обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня: "Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту". 

Водночас, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти, а для старших людей, студентів та школярів карантин продовжать.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оголошено карантин, який діє з 12 березня до 24 квітня щонайменше.
  • Влада спершу заборонила масові зібрання, далі зупинила громадський транспорт, а потім ввела ще жорсткіші обмеження – зокрема, не гуляти в парках, на дитячих і спортивних майданчиках. У Києві спортивні та дитячі майданчики закрили ще раніше.
  • 1 квітня Кабмін оприлюднив перелік нових обмежень: на час карантину заборонено перебувати без медичної маски у громадських місцях, ходити вулицями більше, ніж двом (за винятком супроводу дітей), відвідувати парки та сквери (за винятком вигулу собак), відвідувати спортивні й дитячі майданчики, проводити масові (більше 10 людей) заходи.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинCovid-2019коронавірусУкраїнаШмигаль
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